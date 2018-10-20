على حدود السعودية... زحف لقوات هادي و"أنصار الله" تتصدى له

دارت معارك بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العسكري العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت 20 تشرين الأول/ أكتوبر، إن "قوات الجيش اليمني المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي نفذت اليوم بدعم من طيران ومروحيات التحالف هجوما واسعا في منطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة".

وأضاف "تركز الزحف على تبة غازي في الصوح، وتمكن مسلحو أنصار الله من إحباطه بعد معارك استمرت 5 ساعات، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات هادي، وأعطبت آليتين مدرعتين لها".

في السياق، ذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" إن معارك عنيفة مستمرة بين الجيش اليمني ومسلحي "أنصار الله" في مديرية كتاف بعد سيطرة القوات الحكومية على غالبية وادي آل أبو جبارة وتأمين المرتفعات الجبلية على الطريق الرابط بين كتاف ووادي آل أبو جبارة، والاقتراب من مركز المديرية، وسط مقاومة من مسلحي "أنصار الله".