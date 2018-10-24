في ظل قصف مدفعي وصاروخي للجيش السعودي... طيران التحالف ينفذ غارات عديدة في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بسبع غارات منطقتي وادي آل أبو جبارة والصوح في مديرية كتاف شرق صعدة.

وأضاف المصدر أن الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً على مديريتي شدا وباقم الواقعتين غرب وشمال صعدة على الشريط الحدودي.

محافظة حجة شمال غربي اليمن هي الأخرى، تعرضت إلى غارتين على مديرية عبس شمال غربي حجة، إحداها استهدفت شاحنة في منطقة بني حسن وأسفرت عن جريحين، حسب المصدر.

وفي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، أغار طيران التحالف على مديرية صرواح غرب مأرب، بغارتين ألحقتا أضراراً مادية.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.