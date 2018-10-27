صاروخ باليستي جديد لـ"أنصار الله" يستهدف معسكرا لقوات سودانية

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا جديدا، اليوم السبت، على معسكر مستحدث للجيش السوداني في الساحل الغربي لليمن.

© REUTERS / Fawaz Salman قوات هادي تصد محاولة تقدم لـ"أنصار الله" شمال تعز

وأضافت أن الصاروخ الباليستي الجديد الذي قالت إنها ستكشف مواصفاته لاحقا، أصاب هدفه وأوقع خسائر كبيرة في صفوف العسكريين السودانيين.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أطلقت السبت الماضي، صاروخا باليستيا على تجمعات للجيش السعودية قبالة جيزان.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015. وبحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.