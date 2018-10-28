اليمن: القوات المشتركة تعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" بالحديدة

أعلنت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، مقتل قيادي ميداني في جماعة أنصار الله "الحوثيين" مع العديد من عناصره في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

© AP Photo / Anjum Naveed عمران خان يفاجئ السعودية بتصريحات جديدة عن حرب اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وحسب وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ، "لقي القيادي الحوثي عبد الله حسين هاشم مصرعه مع العشرات من "عناصر المليشيا"، أمس السبت، بمواجهات جنوب شرقي مدينة الحديدة".

وأضافت الوكالة اليوم الأحد أن "عبدالله هاشم يعد من أبرز قيادات مليشيا الحوثي الميدانية، وكان أحد مرافقي الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد".

وأشارت إلى "أن مليشيا الحوثي أعلنت في الـ 5 من أكتوبر الجاري مصرع القيادي عصام محمد سعد المهدي المكنى بأبو فضل في جبهة الساحل الغربي، وهو أيضا أحد مرافقي القيادي الصماد".

وكان الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، وهو المطلوب رقم 2 في قائمة التحالف لقيادات جماعة "أنصار الله"، قُتل وستة من مرافقيه بغارتين لطيران التحالف استهدفتا موكبه بمدينة الحديدة في 19 نيسان/أبريل الماضي.