اليمن: القوات المشتركة تعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" بالحديدة

وأضافت الوكالة اليوم الأحد أن "عبدالله هاشم يعد من أبرز قيادات مليشيا الحوثي الميدانية، وكان أحد مرافقي الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد".
وأشارت إلى "أن مليشيا الحوثي أعلنت في الـ 5 من أكتوبر الجاري مصرع القيادي عصام محمد سعد المهدي المكنى بأبو فضل في جبهة الساحل الغربي، وهو أيضا أحد مرافقي القيادي الصماد".
وكان الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، وهو المطلوب رقم 2 في قائمة التحالف لقيادات جماعة "أنصار الله"، قُتل وستة من مرافقيه بغارتين لطيران التحالف استهدفتا موكبه بمدينة الحديدة في 19 نيسان/أبريل الماضي.
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