حكومة "الإنقاذ الوطني" توجه اتهامات جديدة للتحالف العربي

اتهمت حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة في صنعاء، التحالف العربي بمنع سفن النفط من دخول ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الذي سبب بدوره ارتفاع أسعار السلع.

القاهرة —سبوتنيك.وقال بيان صادر عن وزارة النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله إن "تحالف العدوان وكعادته يمارس العراقيل لمنع وصول سفن النفط وغيرها إلى ميناءي الحديدة والصليف بسلوك إجرامي، غير مكترث بالدعوات الدولية لإيقاف حربه على اليمن، وأن ما يقوم به جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن: اجتماع عسكري لاستكمال تحرير البلاد

وأضاف: "ان تحالف العدوان يحتجز السفينةDistya Pushti) والتي لديها ترخيص من الأمم المتحدة رقم (46667)، وكذا السفينة (SINCERO) والتي رٌخص لها من الأمم المتحدة بتصريح رقم (81609)، منذ خمسة أيام".

واعتبر بيان النفط "الاحتجاز تحديا جديدا للأمم المتحدة التي يجب أن تضغط من أجل حماية قراراتها التي ينتهكها التحالف ويتعمد إحراجها كل يوم".

وأكد أن "تفاقم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وما يترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار السلع هو بسبب ممارسات تحالف العدوان غير القانونية في البر والبحر"، محملا التحالف كامل المسؤولية عن منع دخول السفن إلى ميناء الحديدة، و"كذا تبعات انتهاك القانون الدولي الإنساني".

ودعت وزارة النفط في صنعاء، "الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ومنسقة الشئون الإنسانية في اليمن إلى التدخل وإيجاد حل جذري لهذه التصرفات والانتصار للإنسانية ولمنظمة الأمم المتحدة من خلال الإيضاح للعالم عن حقيقة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني يوميا واستخدامه كل الأدوات والوسائل المجرمة دولياً".

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربي في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.