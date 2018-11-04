السلطات السعودية توضح حقيقة إطلاق صافرات الإنذار في جدة (فيديو)

وأصدر الدفاع المدني، مساء السبت، بيانا نفى فيه إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء جدة.
جاء ذلك، في تغريدة، نشرتها إمارة مدينة مكة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، دون تفاصيل إضافية.
الدفاع المدني:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) November 3, 2018
لا صحة لما يتم تداوله على مواقع
التواصل الاجتماعي عن إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء محافظة #جدة#جده_مطر pic.twitter.com/Kcz5jGt4uf
وكان نشطاء على مواقع التواصل السعودية، تداولوا أنباء إطلاق الدفاع المدني صافرات الإنذار في بعض أحياء جدة بسبب تعرضها لسيول جارفة أغرقت السيارات.
#جده_مطر صافرات الأنذار في جدة الان😭😭💔 pic.twitter.com/GGatSBmoCx— Renad🇸🇦 (@XQm7FwwpegoBlEa) November 3, 2018
وتشهد مدينة جدة وعدة مناطق سعودية لا سيما في منطقة مكة تساقطا غزيرا للأمطار الرعدية المصحوبة بالبرد.
مصائبُ قومٍٍ عندَ قومٍ فوائدُ..#جده_مطر #الليث #جده_تغرق #تعليق_الدراسه pic.twitter.com/iWIXQkq7RC— أنس القاسم (@Burr_PI) November 4, 2018
وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة، بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحذر لاستمرار حالة عدم الاستقرار بمحافظة جدة وما جاورها حتى صباح اليوم الأحد.
مقطع آخر بزاوية رؤيا أوسع لسحابة الحمراء بـ #جدة.. لاحظوا قوة التيار الهابط من السحابة مع النافورة..— فيصل الكبكبي (@_5D__) November 3, 2018
— pic.twitter.com/fCXdQIszKO
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)