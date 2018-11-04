السلطات السعودية توضح حقيقة إطلاق صافرات الإنذار في جدة (فيديو)

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء محافظة جدة.

وأصدر الدفاع المدني، مساء السبت، بيانا نفى فيه إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء جدة.

جاء ذلك، في تغريدة، نشرتها إمارة مدينة مكة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، دون تفاصيل إضافية.

الدفاع المدني:

لا صحة لما يتم تداوله على مواقع

التواصل الاجتماعي عن إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء محافظة #جدة#جده_مطر pic.twitter.com/Kcz5jGt4uf — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) November 3, 2018

وكان نشطاء على مواقع التواصل السعودية، تداولوا أنباء إطلاق الدفاع المدني صافرات الإنذار في بعض أحياء جدة بسبب تعرضها لسيول جارفة أغرقت السيارات.

وتشهد مدينة جدة وعدة مناطق سعودية لا سيما في منطقة مكة تساقطا غزيرا للأمطار الرعدية المصحوبة بالبرد.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة، بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحذر لاستمرار حالة عدم الاستقرار بمحافظة جدة وما جاورها حتى صباح اليوم الأحد.