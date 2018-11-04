"أنصار الله" تعلن أنها سهلت تواصل شقيق الرئيس هادي الأسير لديها بأسرته

أعلنت لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأحد، أنها سهلت إجراء تواصل بين شقيق الرئيس اليمني المحتجز لديها، اللواء ناصر منصور هادي، بأسرته.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، قال مصدر في لجنة الأسرى، في تصريح بثته، "إن هذه الخطوة سبقتها خطوات، ومنها تسهيل عملية اتصال الأسير اللواء الركن محمد الصبيحي بأسرته".

وأشارت إلى "أن تلك الجهود تأتي في إطار المحاولات المستمرة من قبل اللجنة لإيجاد حلحلة شاملة لهذا الملف الإنساني للوصول إلى إفراج كامل عن الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين".

© REUTERS / Naif Rahma متحدث "أنصار الله": التحالف عاجز عن إحراز أي تقدم في اليمن

وعبر المصدر عن "أمله في أن تتحرك الأمم المتحدة بفاعلية للكشف عن المئات من الأسرى المخفيين في السجون الإماراتية والسعودية وغيرها من السجون والعمل الجاد لتنفيذ عملية تبادل شاملة".

وأضاف، "مطلبنا من البداية أن تتم عملية التبادل الكامل دون انتقاء أو انتقاص على اعتبار أن هذا ملف إنساني لا علاقة له بأي مسار عسكري أو سياسي أو تأثير عليه".

وكانت جماعة أنصار الله أسرت كلاً من اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والذي يتولى منصب وكيل جهاز الأمن السياسي، إضافة إلى العميد الركن فيصل رجب قائد اللواء 31 مدرع، خلال معركة قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن في آذار/مارس 2015.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.