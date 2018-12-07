بالفيديو... السفير الإيطالي يرتدي زيا محليا ويقود "توك توك" في السودان

ظهر السفير الإيطالي خلال الفيديو، وهو يرتدي زيا سودانيا ويركب "توك توك" أزرق اللون، هو وزوجته ويحمل علم إيطاليا، حيث ذهب برفقة أحد السودانيين، وجلسا معا في مقهى شعبي، تجلس به سيدة إيطالية تحدث معها باللهجة السودانية، وطلب قهوة إيطالية.
السفير الايطالي في السودان 🇸🇩🇮🇹— هاشتاق السودان (@hash_sudan) ٥ ديسمبر ٢٠١٨
بالتراث السوداني و اللهجة السودانية
عن
the 3rd Week of Italian Cuisine in Sudan?!?@ItalyInSudan @FabrizioLobasso pic.twitter.com/4ICYFr6Mcs
السفير الايطالي في #السودان يجرب مهنة "العتاله"#Sudan #Italy #الخرطوم pic.twitter.com/xNK9Hek05n— Sudan News (@Sudan_tweet) ٢٠ يوليو ٢٠١٦
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