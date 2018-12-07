بالفيديو... السفير الإيطالي يرتدي زيا محليا ويقود "توك توك" في السودان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للسفير الإيطالي في جمهورية السودان، فابريزيو لوبيسا، وهو يقود "توك توك".

ظهر السفير الإيطالي خلال الفيديو، وهو يرتدي زيا سودانيا ويركب "توك توك" أزرق اللون، هو وزوجته ويحمل علم إيطاليا، حيث ذهب برفقة أحد السودانيين، وجلسا معا في مقهى شعبي، تجلس به سيدة إيطالية تحدث معها باللهجة السودانية، وطلب قهوة إيطالية.

السفير الايطالي في السودان 🇸🇩🇮🇹

بالتراث السوداني و اللهجة السودانية

عن

the 3rd Week of Italian Cuisine in Sudan?!?@ItalyInSudan @FabrizioLobasso pic.twitter.com/4ICYFr6Mcs — هاشتاق السودان ⁦ (@hash_sudan) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

واشتهر السفير الإيطالي في الخرطوم بحرصه على مشاركة أصدقائه من السودانيين في مناسباتهم، وفي إحدى الصور، ظهر السفير الإيطالي وهو يعمل بمهنة "العتالة".

