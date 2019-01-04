مسلسل "تاو" الأمريكي بين مخلفات الإرهابيين في سوريا مستمر

تواصل أجهزة الأمن السورية المختصة كشف مستودعات ومخابئ الذخائر والأسلحة التي خلفها الإرهابيون بعد مغادرتهم المناطق التي يتحصنوا داخلها لسنوات عديدة من عمر الأزمة السورية.

وتبين حالات الكشف التي أصبحت شبه يومية تقريبا، أن الأهالي المدنيين هم من يساعد في أغلب الأحيان بالكشف عن مخلفات الإرهابيين، خصوصا وأن الأهالي كانوا أشبه بالمحتجزين والرهائن في مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية قبل مغادرتها إلى الشمال السوري.

وأخيرا وليس آخرا، وخلال متابعتها أعمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب، عثرت الجهات الأمنية المختصة على كميات من الأسلحة والذخيرة في محيط قرية تلدهب بريف حمص الشمالي. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت "سانا" أن الجهات المختصة وخلال استكمال تمشيط المناطق التي أعاد إليها الجيش الأمن في ريف حمص الشمالي ضبطت كميات من الذخيرة المتنوعة وصواريخ "تاو" أمريكية الصنع من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة في الأراضي الزراعية التابعة لقرية تلدهب في منطقة الحولة.

© Sputnik . Firas al-Ahmad قوى الأمن السورية تعثر على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بينها طائرات من دون طيار، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، خلال عمليات التمشيط في مزارع درعا البلد

وأظهرت عمليات الكشف المستمرة عن احتواء مستودعات الإرهابيين لمختلف صنوف الأسلحة الغربية ومنها "تاو" الأمريكية الصنع وذلك في دليل صارخ على الدعم الأمريكي للجماعات الإرهابية والذي لم ينقطع طوال فترة الأزمة السورية.

وأكدت "سانا" أنه حفاظا على حياة المدنيين، تواصل وحدات الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد تطهيرها من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين وتأمينها بالكامل حيث عثرت بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في قرية كفرلاها على قذائف "آر بي جي" وحشوات قذائف وعدد من البنادق الحربية الآلية ومناظيرها ورشاش "بي كي سي" إضافة إلى ذخائر متنوعة.