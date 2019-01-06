الحريري: أي أموال تذهب إلى سوريا مصيرها إلى الأيادي الإيرانية

القاهرة —سبوتنيك. وقال الحريري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "أي دينار أو دولار أو درهم يذهب لإعادة إعمار سوريا بالظروف الراهنة فهو يذهب للأيادي الإيرانية".
كما أعلن الحريري خلال المؤتمر أنه "سيكون هناك لقاء بين الهيئة وفريق أممي خلال الأيام القادمة للدفع بعملية سياسية حقيقية".
#نصر_الحريري: نأمل من جميع القادة العرب ألاّ يتخلوا عن السوريينhttps://t.co/ShnYXqCk7N pic.twitter.com/D0YJBg48i0— Mulhak (@Mulhak) January 6, 2019
وطالب نصر الحريري، الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل المسؤولية تجاه قرار الانسحاب من سوريا.
وقال الحريري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "ندعو أمريكا والدول الصديقة تحمل مسؤولية الانسحاب من سوريا ومنع تكرر المأساة".
وحذر الحريري من أن الانسحاب الأمريكي، والذي وصفه بـ"غير المدروس"، "سينجم عنه مخاطر أولها دخول الميليشيات الإيرانية للمناطق التي انسحبت منها القوات الأمريكية".
وأضاف "الدخول الإيراني سيعني ظهور امتداد للتنظيمات الإرهابية مجددا بغض النظر عن اسمها".
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