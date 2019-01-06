الحريري: أي أموال تذهب إلى سوريا مصيرها إلى الأيادي الإيرانية

اعتبر رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، أن التمويل الذي يذهب لسوريا في هذه الفترة لإعادة الإعمار هو في الحقيقة يذهب إلى إيران.

القاهرة —سبوتنيك. وقال الحريري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "أي دينار أو دولار أو درهم يذهب لإعادة إعمار سوريا بالظروف الراهنة فهو يذهب للأيادي الإيرانية".

كما أعلن الحريري خلال المؤتمر أنه "سيكون هناك لقاء بين الهيئة وفريق أممي خلال الأيام القادمة للدفع بعملية سياسية حقيقية".

وطالب نصر الحريري، الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل المسؤولية تجاه قرار الانسحاب من سوريا.

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "ندعو أمريكا والدول الصديقة تحمل مسؤولية الانسحاب من سوريا ومنع تكرر المأساة".

وحذر الحريري من أن الانسحاب الأمريكي، والذي وصفه بـ"غير المدروس"، "سينجم عنه مخاطر أولها دخول الميليشيات الإيرانية للمناطق التي انسحبت منها القوات الأمريكية".

وأضاف "الدخول الإيراني سيعني ظهور امتداد للتنظيمات الإرهابية مجددا بغض النظر عن اسمها".