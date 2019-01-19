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15:55 19 يناير/ كانون الثاني 2019
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    سوريون يحملون صور الرئيس بشار الأسد وأعلام سوريا في حلب

    "قسد" تقترح أن تكون جزء من الجيش السوري... وتطالب بتوزيع الثروة بشكل عادل

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    قدمت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية الديمقراطية" مجموعة من البنود قالت إنه سيتم التفاوض عليها مع الدولة السورية خلال المفاوضات التي ستعقد بين ممثلي الدولة السورية و"الإدارة الذاتية".

    الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية
    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    "الحشد الشعبي" يبيد الدواعش على الحدود وقوات الجيش السوري و"قسد" تطاردهم
    وتضمنت البنود المقدمة عددا من البنود تمحورت حول مختلف قضايا الحياة والتعليم واللغة والدفاع الوطن والاندماج الحقيقي مع الدولة السورية تحت راية العلم السوري الموحد وسوريا الموحدة.

    ونشرت وكالة أنباء "هاوار" البنود المذكورة البالغة 10، بدأتها ببند "وحدة الأراضي السورية"، وهو مطلب يعتبر من أهم ما طالبت به الدولة السورية وروسيا الاتحادية والعديد من الدول الداعية لحل سياسي للأزمة السورية في مختلف المحافل الدولية.

    ونص البند الثاني الذي أعدته "الإدارة الذاتية" لتقديمها خلال مفاوضاتها مع الدولة السورية في وقت لاحق على أن النظام في سوريا "نظام جمهوري ديمقراطي"، والإدارات الذاتية جزء من هذا النظام.

    وذكر البند الثالث أن "الإدارات الذاتية" لها ممثلون في البرلمان السوري في المركز دمشق، عبر ممثلين لها.

    وتضمنت بقية البنود على أنه إلى جانب العلم السوري، يجب أن تكون هناك أعلام تمثل الإدارات الذاتية.

    قوات سورية الديمقراطية
    © Sputnik . Hikmet Durgun
    "قسد" تكشف عن مفاوضات مع دمشق حول انتشار الجيش السوري و"الإدارة"
    وأن الدبلوماسية في مناطق "الإدارات الذاتية" تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب السوري، والدستور.

    وأن ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" هي جزء من الجيش السوري، والمسؤولة عن حماية الحدود السورية.

    كما أن قوى الأمن الداخلي في مناطق "الإدارات الذاتية" تعمل وفق المجالس المحلية بما لا يتعارض مع الدستور السوري.

    وفيما يتعلق باللغة ذكر البند الثامن أن التعلم باللغة الأم وهي أساس التعليم في مناطق "الإدارات الذاتية"، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سوريا.

    بحيث يتم التعليم في مناطق "الإدارات الذاتية" باللغات المحلية في كليات التاريخ والثقافة واللغات والآداب وما يماثلها.

    وأكد البند الأخير على أن يتم توزيع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل.

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    أخبار سوريا, قسد, الدولة السورية, الحكومة السورية, سوريا
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