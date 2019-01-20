بالفيديو... لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية

وفي وقت سابق من اليوم الأحد 20 كانون الثاني/يناير، أكد مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية بريف محافظة القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا.

وأكدت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" في سوريا إن التصدي للأهداف المعادية تم بالتحديد قرب منطقة التلول الحمر الواقعة إلى شرقي بلدة حضر بريف القنيطرة.

وأشارت المصادر الأهلية لـ"سبوتنيك" إلى أن التصدي للأهداف المعادية تزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء الجولان السوري المحتل.

ولفتت المصادر إلى أن جبهة القنيطرة تشهد حالة من التوتر بعد الاعتداء الإسرائيلي الفاشل، اليوم الأحد، على محيط دمشق. وشهدت الجبهة تبادل عدد كم القذائف بين الجانبين السوري والإسرائيلي.

كما أعلن مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه.