شاهد... أول فيديو لردة فعل السوريين لحظة التصدي للهجوم الإسرائيلي

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الاثنين، لهجوم إسرائيلي جديد على سوريا.

وظهر أول مقطع فيديو، يوثق ردت فعل السوريين لحظة تصدي الجيش السوري للهجوم الإسرائيلي، حيث كشف عن رباطة جأش الشعب الذي يعاني منذ 8 سنوات من ويلات الحرب على الإرهاب وهو يدعم بما يملك من صحيات وإطلاق الزغاريد، تعبيرا عن الفرح في كل لحظة يتصدى فيها جيشه الوطني للإعداء، وكأنهم في فرح وليس حرب.

هذا وتم الهجوم الإسرائيلي على 4 موجات صاروخية متتالية.

© Sputnik . Bassel Shartoh مصدر عسكري يكشف عن معلومات خطيرة ساهمت بإفشال الهجوم الإسرائيلي على سوريا

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إن: "جيش الدفاع الإسرائيلي الليلة قام بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية".

كما وصف الهجوم الإسرائيلي الأخير بالأعنف منذ هجوم مايو/أيار 2018.

ولكن على الرغم من ذلك، استطاعت وسائط الدفاع الجوي السوري إسقاط 38 صاروخا إسرائيليا، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر بالجيش السوري، قوله: إن

"وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت بكفاءة عالية للهجوم الإسرائيلي"، مشيرة أنها "منعته من تحقيق أي من أهدافه".