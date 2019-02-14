الجيش السوري يسحق الإرهابيين في البادية والشمال ويدمر آلياتهم

تستمر وحدات الجيش السوري بملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي.

واليوم، تمكنت وحدات الجيش من القضاء على العديد من الإرهابيين التابعين لـ"داعش" التكفيري (المحظور في روسيا) وصادرت آليات وأسلحة كانت بحوزتهم. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا"

جاءت هذه العملية خلال المتابعة والرصد المستمر لتحركات فلول الإرهابيين في عمق البادية بريف تدمر فاشتبكت وحدات الجيش مع مجموعات تابعة للتنظيم التكفيري وقضت على العديد من أفرادها ودمرت أوكارا لهم وسيارتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل.

وأشار مصدر ميداني للوكالة إلى مصادرة أسلحة وذخيرة تشتمل على بنادق آلية ومدفع هاون وقاعدة صواريخ "كورنيت" وراجمة صواريخ صناعة محلية إضافة إلى قذائف "آر بي جي" متنوعة وأحزمة ناسفة وذخيرة رشاشات "14" و"بي كي سي" وذخيرة وأدوية طبية وأغذية.

وفي الثاني من شباط/ فبراير الجاري، قضت وحدات من الجيش على 8 إرهابيين وأصابت 4 آخرين من "داعش" الإرهابي في منطقة الهيل وتلال المرزوكة على بعد 35 كم شرق مدينة السخنة، وصادرت لهم أسلحة وذخيرة مختلفة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصال وجهاز تثبيت "غوغل" ومشفى ميداني يضم أدوات وأدوية طبية مختلفة.

وعلى الجبهة الشمالية، ردت وحدات الجيش على خرق المجموعات الإرهابية لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" وكبدتها خسائر بالأفراد في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.

وأفاد مراسل "سانا" في حماة بأن وحدة من الجيش نفذت رمايات بسلاح المدفعية على مقرات ونقاط تحصين مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) عند أطراف بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ردا على خرقها اتفاق "منطقة خفض التصعيد" عبر محاولتها التسلل باتجاه نقاط عسكرية ومناطق آمنة في ريف حماة الشمالي.

وبين المراسل أن الرمايات أدت إلى تدمير مقرات وأوكار للإرهابيين والقضاء على عدد منهم.