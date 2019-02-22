"قسد" تعلق على قرار بقاء 200 جندي أمريكي في سوريا

رحبت تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية بقرار البيت الأبيض الاحتفاظ بـ 200 جندي أمريكي في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، فقد رحبت إدارة "قسد" التي يقودها الأكراد وتدير مساحة كبيرة من شمال سوريا بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، قائلة إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

وصرح عبد الكريم عمر وهو أحد مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة "نقيم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمئتي جندي لحفظ السلام في المنطقة… إيجابيا".

وقال البيت الأبيض، يوم أمس الخميس 21 فبراير/شباط، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب: "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"

واتفقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا حسب المصالح المشتركة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بحث ترامب وأردوغان، في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في سوريا، كما أكدا على أهمية دعم العملية السياسية هناك.

وأضافت الأناضول أن الرئيسان اتفقا على تنفيذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، بما يتماشي مع المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم (داعش- المحظور في روسيا و العديد من الدول الأخرى) الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.