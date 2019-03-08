بعد الهدية... إعلامية سعودية تقضي "يوما رائعا في مخيم صاحب السمو الملكي"

قصت الإعلامية السعودية نرجس العوامي، يوما وصفته بـ"الرائع" في مخيم صاحب السمو الملكي"، الأمير عبد الرحمن بن خالد آل سعود.

ونشرت العوامي، أمس الخميس، مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" وهي تعتلي جملا. كما نشرت، صورا لتوثيق الرحلة، وعلقت: "يوم رائع في مخيم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن خالد آل سعود".

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استلام الإعلامية السعودية هدية عبارة عن 3 جمال من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويدعى راضي سنيد الشمري.

وكانت الهدية مصحوبة بلافتة كتب عليها: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين".

وعبرت نرجس العوامي عن سعادتها الكبيرة بالهدية، معلقة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدمة الشكر لصاحبها راضي الشمري.