"أنصار الله" تتهم السعودية بمنع الجيش اليمني من تبادل أسراه مع الجماعة

اتهم القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبد القادر المرتضى، السعودية بمنع الجيش اليمني المدعوم من التحالف، من تنفيذ أي عملية تبادل أسرى مع الجماعة عبر وساطات محلية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المرتضى وهو عضو وفد صنعاء المفاوض، ورئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، في منشور على صفحته في "فيسبوك" اليوم الأحد: "في الوقت الذي لازالت قوى العدوان تماطل وتتهرب من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، قاموا بمنع تنفيذ أي عملية تبادل عبر الوساطات المحلية حسب التوجيهات التي أصدرتها السعودية".

وأضاف: "هذا دليل واضح على إهمالهم لأسراهم وعدم مبالاتهم بمعاناة الأسرى وعائلاتهم".

وتابع: "كما هو دليل على أن المرتزقة مسلوبي القرار والإرادة ولا يملكون من الأمر إلا ما يمليه عليهم الضباط السعوديون والإماراتيون".

ونفذ الجيش اليمني و"أنصار الله" العديد من صفقات تبادل الأسرى والرفات، عبر وساطات محلية وقبلية، آخرها في السادس من ديسمبر الماضي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله إلى اتفاق ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، ديسمبر الماضي، لتبادل نحو 15 ألف أسير بين الطرفين، إلا أن تنفيذه لا يزال متعثراً كما اتفاقي الحديدة وتعز.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.