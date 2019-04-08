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02:46 08 أبريل/ نيسان 2019
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    الملك سلمان

    العراق يرد على هدية الملك سلمان

    © REUTERS / POOL New
    العالم العربي
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    أكد وكيل وزير الشباب والرياضة العراقية عصام الديوان إطلاق مسمى مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المدينة الرياضية التي أهداها العاهل السعودي للشعب العراقي، والتي تقدر تكلفة إنشائها بنحو 450 مليون دولار.

    وعبر الديوان عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والشعب السعودي عامة على هذه المكرمة التي نشرت الفرح والسعادة في نفوس العراقيين وأعادت لهم كثيرا من الأمل حول عودة الأمجاد للرياضة العراقية.

    المنطقة الخضراء في بغداد
    © AP Photo / Hadi Mizban
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    وقال إنه تم وبشكل مبدئي، تحديد مكان بناء المدينة الرياضية في العاصمة بغداد، حيث سيكون قريبا من المطار الدولي وفي الطريق السريع إلى محافظة البصرة والمملكة الأردنية الهاشمية لأجل تسهيل الوصول إلى المدينة من كل محافظات العراق.

    وأضاف "أمامنا الكثير من الخيارات، وسيتم مناقشتها وزيارتها مع الوفد السعودي المكلف برئاسة عبدالرحمن الحركان، ومن بين المواقع المقترحة أيضا، موقع قريب من مدينة الكرخ، وهو موقع تاريخي مهم كان مخصصا لسباقات الخيول".

    وتابع: "كانت هناك أفكار أخرى أن يتسع ملعب كرة القدم إلى 120 ألف مقعد ليكون الأكبر على مستوى العالم، لكن تم التوصل في نهاية الأمر إلى أن يكون هو الأكبر في العراق، ومن أكبر الاستادات الرياضية في العالم العربي، لتتم الاستفادة من المساحات المتبقية لإنشاء المرافق الأخرى"، بحسب صحيفة "مكة".

    وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد، في مارس/آذار الماضي، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة.

    وفي فبراير/شباط الماضي 2018، فاز المنتخب العراقي، على نظيره السعودية 4-1 وديا في البصرة في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وقتها تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, هدية, شكر, وزارة الشباب والرياضة, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, العراق, السعودية
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