مجلس النواب الليبي يطالب بضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني

طالب مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم السبت، بضرورة رفع حظر التسليح على الجيش الوطني الليبي.

بنغازي —سبوتنيك. وقال الناطق باسم البرلمان، عبد الله بلحيق، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن "مجلس النواب الليبي طالب من المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي".

© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA عقيلة صالح يرد على حكومة الوفاق: أنتم سبب كل الأزمات في ليبيا

وطالب المجلس أيضا "بوقف التدخلات الخارجية من الأطراف التي لا تريد تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

وأكد البرلمان على أن "السيادة الوطنية وأن يتم احترام إرادة الشعب الليبي في تحديد مصيره وإنهاء هذه الأزمة بالبلاد".

وأكد بلحيق على أن "مجلس النواب اتفق خلال جلسته اليوم في بنغازي على إصدار قرار يدعم ويؤكد على شرعية عمليات القوات المسلحة في تحرير العاصمة طرابلس وكافة أراضي الوطن من الإرهابيين والمتطرفين والمليشيات الخارجة عن القانون".

كما أضاف بحليق أن "هذه العمليات لا تستهدف أي ليبي سواء أولئك الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن قانون سلطة الدولة".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لن يهاجم المدنيين في طرابلس.

وانتقد صالح، في حوار مع "سبوتنيك"، مخاطبة وزير الخارجية في حكومة الوفاق لمجلس الأمن ومطالبته بالتدخل بشأن الأحداث الأخيرة في طرابلس، قائلا: "طبيعي أن يدافع وزير الخارجية في ما يسمى بـ "حكومة الوفاق" عن الوضع القائم، خاصة أنهم سبب كل الأزمات في ليبيا في الوقت الراهن، وسبق لهم مخاطبة مجلس الأمن خلال عملية تطهير الجنوب من قبل الجيش الليبي".

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.