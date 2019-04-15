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16:15 15 أبريل/ نيسان 2019
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    مجلس النواب اليمني

    مجلس النواب اليمني في سيئون يقر انعقاده بشكل دائم

    KHALED FAZAA
    العالم العربي
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    أقر مجلس النواب اليمني المنعقد في سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، عقد جلساته بصورة دائمة.

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    ورحب المجلس، بإعلان تحالف القوى السياسية اليمنية الموقع من 17 حزبا ومكونا سياسيا لدعم الشرعية واستعادة الدولة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن.

    ووفقا للوكالة اليمنية الرسمية، فقد "استمع أعضاء المجلس لتقرير عن أسباب فشل تنفيذ اتفاق الحديدة جراء تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها المضي في الاتفاق وعدم التزامها بتنفيذه".

    ودعا الأعضاء "المجتمع الدولي إلى وضع حد لممارسات الحوثيين بحق الشعب اليمني والتي ارتكبت الكثير من الجرائم ترقى إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية"، مطالبين "بتشكيل هيئة برلمانية لكشف الميليشيات الانقلابية وإظهار جرائمها أمام المجتمع الدولي".

    وبارك أعضاء مجلس النواب اليمني، إشهار تحالف القوى السياسية اليمنية الموقع من 17 حزبا ومكونا سياسيا لدعم الشرعية واستعادة الدولة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وأقر أعضاء المجلس "تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن تقرير للبنك المركزي اليمني أورد جملة من الاختلالات المالية، وكلف اللجنة برفع تقرير إليه"، حسبما نقلت الوكالة عنهم

    وعقد البرلمان اليمني، السبت الماضي، أولى جلساته بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للمرة الأولى منذ عام 2015.

    انظر أيضا:

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