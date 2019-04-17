محلل سياسي يمني: فيتو ترامب يطيل الصراع لإنعاش الاقتصاد الأمريكي

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، إن الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي سيؤثر على الوضع في اليمن والميزانية الأمريكية تستفيد من هذا الصراع المستمر، وذلك تعليقا على فيتو الرئيس الأمريكي ضد قرار الكونغرس وقف الدعم للتحالف العربي.

ولفت الحاج، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" اليوم، إلى أن فيتو ترامب جاء ليؤدي إلى إطالة الصراع والحرب في اليمن ولإنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي يستفيد من ذلك.

© AP Photo / Hani Mohammed أول تعليق من "الحوثيين" على فيتو ترامب ضد قرار وقف دعم التحالف العربي

وأشار الحاج إلى أن هناك أطرافا إقليمية ودولية تستفيد أيضا بشكل كبير، مؤكدا أن الأمم المتحدة تتحمل تبعات استمرار الحرب لأنها تراوغ كثيرا وترسل مبعوثين أممين دون حل في الأفق وكأنها هي المحرك الفعلي للحرب فلا يوجد أي اهتمام للجوانب الإنسانية والمعيشة الصعبة لليمنيين.

وأضاف الحاج إن ذلك ينعكس بالضرورة على التسوية السياسية التي لن تأتي في الوقت الحالي.

وناشد الحاج السعودية والتحالف بالعودة إلى الصواب في ظل الخراب وانتشار الأوبئة والأمراض التي تفتك بالشعب اليمني والاتجاه نحو حل سياسي يرضي كل أطراف الصراع.

وكان البيت الأبيض قال إن "الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن".

ووصف ترامب قرار الكونغرس بأنه "محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وأضاف أن "الدعم الأمريكي ضروري لـ"حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن".