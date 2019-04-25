داخلية الوفاق تصدر مذكرة اعتقال بحق القيادي العسكري المطلوب دوليا محمود الورفلي

أعلنت داخلية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، أنها أصدرت اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق القيادي في الجيش الليبي، المطلوب دوليا، محمود الورفلي، بعد ورود معلومات عن مشاركته في الهجوم على طرابلس.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية في بيان، "توفرت لدينا معلومات مؤكدة بمشاركة الورفلي مشاركة فعلية مع عصابات حفتر [المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي شرقي البلاد]، التي تشن هجوما مسلحا على مدينة طرابلس وضواحيها".

© Sputnik . Рамиль Ситдиков الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة بتسوية سلمية في ليبيا

وطالبت الوزارة الأجهزة الأمنية "بتكثيف البحث والتحري وجمع المعلومات لضبطه".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات "قوات حفتر" بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبي