حاكم دبي: الإمارات محطة حيوية على طريق الحرير الجديد

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، إن بلاده ستكون إحدى المحطات العالمية لطريق الحرير الجديد، مشيرا إلى أنها ستصبح أكبر شركاء الصين في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "حزام واحد طريق واحد" للتعاون الدولي، التي انطلقت، أمس الخميس 25 أبريل / نيسان، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيها رؤساء ومسؤولون من 40 دولة حول العالم.

وعلى هامش القمة أطلقنا احد المحطات العالمية لطريق الحرير الجديد في دبي… "سوق التجار" مقابل اكسبو.. على مساحة ٦٠ مليون قدم مربع.. وستقوم شركة ايوو الصينية باستثمار 2.4 مليار دولار لاستخدامه كمحطة لتخزين وشحن البضائع الصينية من جبل علي للعالم عبر طريق الحرير الجديد pic.twitter.com/g5qe3a30O8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 26, 2019

وكتب ابن راشد على "تويتر": "على هامش القمة أطلقنا أحد المحطات العالمية لطريق الحرير الجديد في دبي (سوق التجار) مقابل إكسبو، على مساحة ٦٠ مليون قدم مربع.

وأضاف: "ستقوم شركة (أيوو) الصينية باستثمار 2.4 مليار دولار، لاستخدامه محطة لتخزين وشحن البضائع الصينية من جبل علي للعالم عبر طريق الحرير الجديد".

وشهدت إطلاق مشروع آخر بقيمة مليار دولار سيكون مقره في دبي لإنشاء مشروع "سلة الخضروات"..بتمويل من صندوق الاستثمار العربي الصيني لاستيراد ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية وتصديرها للعالم عبر طريق الحرير الجديد. الامارات ستكون محطة حيوية على طريق الحرير الجديد pic.twitter.com/YbNNHIFwGr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 26, 2019

وكتب في تدوينة أخرى: "شهدت القمة أيضا، إطلاق مشروع آخر بقيمة مليار دولار سيكون مقره في دبي لإنشاء مشروع (سلة الخضروات) بتمويل من صندوق الاستثمار العربي الصيني".

وتابع: "سيكون هدفها استيراد ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، وتصديرها للعالم عبر طريق الحرير الجديد"، مضيفا: "الإمارات ستكون محطة حيوية على طريق الحرير الجديد".

وخلال مشاركته أمس الخميس، تحدث حاكم دبي عن لقاءاته التي أجراها في بكين.

عقدنا جلسة مباحثات اليوم ضمن "قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي " مع الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة الصيني.. أكدت لهم خلال اللقاء بأن الامارات تنظر للمرحلة القادمة من الاقتصاد العالمي بتفاؤل.. وأن شراكتنا في هذا المشروع الدولي ستتسارع خلال الفترة المقبلة pic.twitter.com/PA7lu2Z5CK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2019

وكتب على "تويتر": "نشارك في (قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي) وهي تؤكد الدور القيادي للصين في الاقتصاد العالمي"، مضيفا: "نحن الشريك الأكبر معهم في المنطقة، وسنحافظ على هذه الشراكة مع تعاظم دور الصين، الذي تلعبه في تغيير خريطة الاقتصاد العالمي".

وقال: "عقدنا جلسة مباحثات اليوم ضمن "قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي" مع الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة الصيني".