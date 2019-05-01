قرقاش: الدول العربية تدعم الانتقال في السودان وتريد استقراره

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء إن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات".

وأضاف "شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك".

Totally legitimate for Arab states to support an orderly & stable transition in Sudan. One that carefully calibrates popular aspirations with institutional stability. We have experienced all-out chaos in the region &,sensibly, don’t need more of it. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2019

​ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.