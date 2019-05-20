صاروخ "أنصار الله" الباليستي كان موجها إلى الكعبة... حقيقة أم أكاذيب

علق المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، على اتهام السعودية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، باستهداف منطقة مكة المكرمة غرب المملكة، بصاروخ باليستي.

ونفى العميد يحيى سريع، هذه الأنباء، وقال على صفحته بالفيسبوك: "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة".

وأشار إلى أن "النظام السعودي يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على الشعب اليمني، سيما وقد أثبتت أربع سنوات من الصمود اليماني فشله العسكري بل والسياسي وبالتالي يحاول مجددا التغطية على جرائمة المرتكبة بحق شعبنا المسلم وبلدنا".

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء إلى أن "التحالف يحاول استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة لدى قلوب المسلمين وذلك لتحقيق أهداف ومخططات أعداء الأمة"، مؤكدا أن "صنعاء لا تتردد في الاعلان عن عملياتها العسكرية ولا تحتاج إلى أن تنتظر اجتهادات غير صحيحة أو ادعاءات باطلة تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا".

من جانبها، دانت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، محاولة الاستهداف الحوثية لمكة المكرمة.

وقال الإرياني، على تويتر: "ندين ونستنكر بشدة محاولة الاستهداف الصاروخي من قبل ‎الميليشيات الحوثية المدعومة من ‎إيران لمكة المكرمة والذي تمكنت الدفاعات الجوية ‎السعودية من اعتراضه في سماء ‎الطائف. هذا الهجوم على مهبط الوحي وقبلة المسلمين في هذه الأيام المباركة جريمة إرهابية مكتملة الأركان".

١-ندين ونستنكر بشدة محاولة الاستهداف الصاروخي من قبل #المليشيا_الحوثية المدعومة من #إيران ل #مكة المكرمة والذي تمكنت الدفاعات الجوية #السعودية من اعتراضه في سماء #الطائف، هذا الهجوم على مهبط الوحي وقبلة المسلمين في هذه الايام المباركة جريمة إرهابية مكتملة الاركان — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 20, 2019

واعتبر الإرياني أن "محاولة الهجوم الحوثي الإرهابية بإيعاز إيراني على مكة المكرمة يكشف عن رغبة نظام الملالي في طهران لإيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين في كافة أرجاء الأرض وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وجرها لسيناريو لا يحمد عقباه".

٢-محاولة الهجوم الحوثي الارهابية بإيعاز ايراني على مكة المكرمة يكشف عن رغبة نظام الملالي في طهران لايقاع اكبر قدر من الضحايا بين المدنيين واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين في كافة أرجاء الأرض وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وجرها لسيناريو لا يحمد عقباه — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 20, 2019

وأضاف: "كما أن هذا الهجوم يكشف عن سيطرة إيرانية كاملة على القرار داخل ‎الميليشيات الحوثية وتوجيهه لخدمة أجندتها في تصعيد الصراع والتلويح بأوراقها في المنطقة، دون اعتبار للأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة والحالة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء الانقلاب الذي فجرته هذه الميليشيات".

٣-كما أن هذا الهجوم يكشف عن سيطرة ايرانية كاملة على القرار داخل #المليشيا_الحوثية وتوجيهه لخدمة اجندتها في تصعيد الصراع والتلويح باوراقها في المنطقة، دون اعتبار للأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة والحالة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء الانقلاب الذي فجرته هذه المليشيا — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 20, 2019

​وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت، فجر اليوم، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف ومتجها إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة. وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.