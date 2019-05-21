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17:07 21 مايو/ أيار 2019
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    أصالة نصري

    أصالة تسامح كل من أخطأ بحقها... و"الكابوس الأسود" ينتظرها بعد رمضان

    © Photo/ Facebook/ AssalaOfficial
    العالم العربي
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    لم ينتظر الصحفي اللبناني إيلي باسيل، كثيرا قبل أن يرد على تغريدات كتبتها المطربة السورية أصالة نصري تتعلق بقرارها مسامحة والعفو عن بعض الأشخاص.

    وكتب إيلي مجموعة من التغريدات حملت تهديدات لأصالة، مشددا على أنه يعرف الكثير عن أصالة، وسيحكيه بعد انتهاء شهر رمضان. ووجه إيلي تهديدات لأصالة بأنه سيكون "كابوس أسود" لها.

    ​وكتب إيلي: "أصولة يا قلبي… من بعد رمضان أنا اللي راح قول إنتي مين بالظبط! مش إنتي يا حنونة.. الله يرحم أخوك (أيهم) ما كان يفتح قلبه إلا إلي إيام شغلنا سوا بالـ MBC.. فيكي تسألي خيك (أنس) الله يطول بعمره!.. رح كون كابوسك الأسود انشالله!! قولي الله".

    ​وتابع: "أبغض شي على قلبي حدا يحاضر بالطيبة وهوي من أولياء الشيطان على الأرض! نصيحة مني إلك، رشحي زيت بين أربع حيطانك بركي بيصدقك خيالك!! هيك عالقليلة العالم اللي بتعرفك على حقيقتك الوسخة ما رح ينعطالى فرصة يبزِق عليكي علنا".

    وأكمل: "شيلي هالإنترنت من إيدِك أحسنلِك!! وطمنيني إذا اعملتي شي عمل خير برمضان هيك-هيك قلبِك على هالشهر الفضيل، ولّا كمان راحوا على القمار وكبّ الحرام وخربان بيوت العالم!! استري على نفسِك شيري وانضبّي!! الدني مش فلتانة".

    ​وكانت الفنانة السوريّة، أصالة، غردت قبل هذه التهديدات قائلة: "أنا عموما بحب مرات أتهكم بلغتي الخاصه، وكوني بنفهم جد أكيد مشكلتي مو مشكلة حدا تاني، ولكن وبجميع الأحوال أنا فعلا مسامحه كل من أخطأ بحقي، (لو فعلاً توقفوا عن الإساءة)، وهنن وضميرهم، وأنتم وفهمكم".

    ​وأضافت: "لا أحد في هذا العالم يعتب أو يستمر في الخصام مع أشخاص رحلوا.. أو حتى يذكرهم بالسوء أو يتحدث عما فعلوا حين كانوا بيننا.. ومن يفعل ذلك فهو إنسان غريب!!!! وبعد رمضان بقلكم هو إنسان شو بالظبط".

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    أصالة, أخبار الفن, أخبار لبنان, لبنان
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