السيسي يحذر من "كلام خطير" يستهدف الجيش ويقول "أنا شريف وأمين ومخلص"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري، يمثل مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بشكل عام.

وشدد الرئيس المصري، في المداخلة التي أجراها خلال فعاليات مؤتمر الشباب الثامن اليوم السبت، على أنه لا يمكن أن "نقبل الإساءة للجيش المصري في ظل ما تحقق من إنجازات وما يمثله للدولة المصرية".

وأوضح أن مصر لديها جيش وطني شريف صلب، وصلابته نابعة من شرفه.

وأشار إلى أن الجيش المصري، أشرف على مشروعات طرق تقدر بنحو 175 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ مشروعات بلغت تكلفتها 4 تريليون جنيه، معقبا: "جايين تشككوا في ذمم الناس، وإحنا معانا آلاف من المقاولين والشركات بتشتغل لها مليارات الجنيهات".

وحول ما انتشر من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الأخيرين قال السيسي إن ذلك "يستهدف تحطيم إرادة المصريين وإفقادهم الثقة وتشكيل خطر كبير على الدولة".

وحذر السيسي من خطورة ذلك قائلا "أنتم مش خايفين على الضباط الصغيرين أنهم يتهزوا بسبب ما يقال على قياداتهم، والجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا".

وأضاف "يقال إن العدد الذي يتابع الموضوع دا (الفيديوهات) بسيط، من حقكم تعرفوا، وكل أم كبيرة مصدقاني وبتدعي وكل أب كبير مصدقني وبيدعي، ابنكم إن شاء الله شريف وأمين ومخلص".

وتابع "دا مش رد على حد، دا تأكيد لمعاني وقيم معروفة عني من زمان أوي، والجيش يعرف عني كده، لما تقولوله القائد بتاع كده، دا كلام خطير، وهز الثقة في الراجل دا خطير".