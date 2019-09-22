Widgets Magazine
تسجيل
15:39 22 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    مظاهرات الجزائر

    بالأسماء... هؤلاء يخوضون الانتخابات الرئاسية في الجزائر والأحزاب اليسارية تعارض

    © AFP 2019 / RYAD KRAMDI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

     تترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية ديسمبر/كانون الأول المقبل، خاصة بعد تقدم 22 مرشحا لسحب استمارات الترشح حتى الآن.

    بالرغم من إعلان موعد إجراء الانتخابات وبدء سحب استمارات الترشح، إلا أن الجزائريين يتظاهرون كل جمعة كما اعتادوا منذ بدء الحراك.

    وفي ذات الوقت، تتوافق القوى المؤثرة على الذهاب إلى الانتخابات، فيما تعارض بعض القوى التي يصفها الخبراء بأنها غير مؤثرة في الشارع الجزائري. 

    قال الحفناوي بن عامر غول، عضو السلطة المستقلة للإشراف على الانتخابات في الجزائر، إن 22 من المترشحين للانتخابات الرئاسية سحبوا استمارات الترشح حتي السبت 21 سبتمبر/أيلول.

    الشرطة الجزائرية
    © AFP 2019 /
    عضو السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر: هذا تخوفنا الوحيد من إجراء الانتخابات
    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن من بين الذين تقدموا لسحب استمارات الترشح للانتخابات 6 رؤساء أحزاب أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، الذي سبق له أن أعلن نيته الترشح، وذلك خلال انتخابات 2004 و2014.

    كما تقدم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل، وضيف محمد رئيس حزب الوحدة الوطنية، وعبد القادر قرينة نور الدين رئيس حركة البناء الوطني، ووزير السياحة بين 1997 و1999، في حكومة ائتلافية.

    وانشق بن قرينة عن "حركة مجتمع السلم" التي يرأسها عبد الرزاق مقري، هو وقياديين آخرين ليؤسس حزب حركة البناء الوطني عام 2013.

    وتابع الحفناوي "منذ 3 أيام انطلقت عملية استقبال طلبات الترشح، وبعد غلق الباب سيبدأ بحث الطلبات، تمهيدا لتحديد الطلبات المستوفاة للشروط". 

    وأشار إلى أن ملفات الترشح لن تودع لدى المجلس الدستوري، كما كان في السابق، وأنها تبقى لدى السلطة المستقلة للانتخابات.

    وشدد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات "على أنه بالرغم من معارضة البعض لإجراء الانتخابات، إلا أن تقدم البعض بأوراقهم وموافقة نسبة كبيرة على الذهاب نحو الانتخابات يجعل الحكم للصندوق".

    كما أعلن رئيس حزب "الرفاه" مراد عروج، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقام بسحب استمارات التوقيعات، فيما أبدى عدد من الجامعيين رغبتهم في الترشح، على غرار الدكتور فارس مسدور، والأستاذ في كلية التجارة عبد القادر بريش.

    لم يحسموا أمرهم

    من بين أبرز الشخصيات التي يراهن الشارع الجزائري على ترشحها للانتخابات عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، التي أرجأت قرارها لحين اجتماع مجلس الشورى الخاصة بها، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، بالإضافة إلى عبدالله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية.

    كما أن أحزاب الموالاة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، واللذين يتواجد أميناهما العامان على التوالي، محمد جميعي وأحمد أويحيى في السجن، لم تقدم مرشحا عنها حتى الآن.

    الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    الرئيس الجزائري: الانتخابات الرئاسية تجرى في 12 ديسمبر
    وقالت السلطة المستقلة للانتخابات في وقت سابق، إن عملية تسليم استمارات جمع التوقيعات مستمرة حتى 18 من أكتوبر/تشرين الأول.

    وتبدأ عملية مراجعة القوائم الانتخابية من 22 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى 6 من أكتوبر/تشرين الأول.

    ويلزم قانون الانتخابات راغبي الترشح بجمع 50 ألف توقيع، على الأقل، في 25 ولاية.

    قوى رافضة

    من ناحيتها قالت حدة حزام، الكاتبة والمحللة السياسية الجزائرية، إن جبهة التحرير قالت أنها تدرس موقفها من الترشح أو عدمها، وأن بعض القوى اليسارية ترفض مسار الانتخابات، غير أنها ليست ذات تأثير في الشارع الجزائري.  

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأحد، أن "السير نحو الانتخابات هو الخروج الأمثل من الأزمة الحالية في ظل المحاولات الساعية لتدويل الأزمة وعرقلة المسار".

    وترفض "قوى البديل الديمقراطي"، التي تضم "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" مسار الانتخابات المقبلة، وطالبت في وقت سابق ببدء مرحلة انتقالية، فيما لم تعلن "جبهة العدالة والتنمية" بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله عن موقفها حتى الآن.

    انظر أيضا:

    بعد أغانيها السياسية... فنانة جزائرية تهاجم منتقديها برسالة شديدة اللهجة
    عضو السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر: هذا تخوفنا الوحيد من إجراء الانتخابات
    آلاف المتظاهرين الجزائريين يكسرون الحصار المفروض على العاصمة...فيديو
    رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجزائر, الانتخابات الجزائرية, الانتخابات الرئاسية, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حماران وحشيان يلهوان ويبدو أنهما يضحكان للكاميرا. الحيوان: حمار وحشي. موقع التصوير: منطقة نجورونجورو المحمية، تنزانيا
    المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019
    بومبيو يوضح فشل باتريوت في التصدي لهجوم أرامكو
    بومبيو يوضح فشل "باتريوت" في التصدي لهجوم "أرامكو"
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست رقم- 22
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست رقم 22
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك