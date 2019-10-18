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01:16 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    زياد التايب باحث تونسي في ناسا

    شاب تونسي ضمن أفضل 10 مخترعين في العالم

    © Sputnik . Mariam Gidera
    العالم العربي
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    حسب وكالة ناسا اختارت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مشروع الباحث التونسي زياد التايب، ضمن أفضل 10 مشاريع لباحثين و أصحاب أفكار و مشاريع متطورة تواكب و تفيد الرحلات المستقبلية في الفضاء .

    زياد التايب باحث تونسي يبلغ من العمر 28 سنة، أصيل محافظة مدنين جنوبي البلاد ويباشر رسالة الدكتوراة بالجامعة التقنية بميونيخ زاول دراسته بالمظيلة من محافظة قفصة جنوبي تونس مرورا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالعاصمة.

    اختراعات

    وذلك قبل أن يتحول إلى ألمانيا لإتمام مرحلة الدكتوراة وإجراء بحوث علمية، تمكن من اختراع برمجية لروبوت ذكي ذات تكنولوجيا دقيقة ومتطورة للأبحاث في المريخ والقمر وعدد من الكواكب والذهاب للفضاء. فكرة ضمن أفضل 10 أفكار اختراع في العالم.

    يؤكد زياد التايب في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن وكالة الفضاء الأمريكية اختارت مؤخرا فكرة مشروعه كواحدة من أفضل مشاريع الاختراع في مجال الفضاء و اكتشاف الكواكب.

    وهي تقوم أساسا على صناعة برمجية ذكية "لروبوت" تجعله يقارب كثيرا في تعامله مع الإنسان، و يمكن إرساله إلى القمر أو المريخ لجمع معطيات و إجراء بحوث بدل الإنسان و إرسالها إلى الأرض. ويؤدي هذا الروبوت نفس المهمة الفضائية كالإنسان وفق ما يتوفر فيه من حدس و رغبة في الاكتشاف تماما كالبشر.

    زياد التايب باحث تونسي في ناسا
    © Sputnik . Mariam Gidera
    زياد التايب باحث تونسي في ناسا

    البتاغون

    و يقول زياد التايب أن "ناسا" وجهت له دعوة لعرض فكرة مشروعه فتحول إلى نيومكسيكو وعرض مشروعه بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية وقد لاقت إعجابهم لأن "الروبوت" يؤدي مهمة إنسان دون أي تكلفة باهظة كما يمكنه من قضاء فترة أطول في الفضاء.

    شركات إنتاج عالمية ترغب في تبني فكرة المشروع يشير الباحث الشاب زياد التايب، في مستهل حديثه عن برمجة الذكاء الاصطناعي لدى "الروبوت" أن فكرة مشروعه كانت محل اهتمام بعض الشركات العالمية المهتمة بالمجال الإلكتوري، قائلا: تلقينا عروض لدعم فكرة المشروع ماديا مقابل الحصول على أسهم في الشركة كذلك عرض آخر يبنى فكرة المشروع برمته أي براءة الاختراع لكن خيرنا التريث و دراسة العروض بتأن فنحن في بداية المشوار.

    لجنة الحكماء

    بعث شركة ستارت آب Start Up أسس زياد التايب ورفاقه شركة ناشئة "ستارت آب" وتساعده في الإشراف على تطوير برمجياتها وفي تسييرها شابة تونسية تدعى سماهر غرباية وكامل الفريق العامل بها تقريبا من التونسيين حتى لجنة الحكماء .

    زياد التايب باحث تونسي في ناسا
    © Sputnik . Mariam Gidera
    زياد التايب باحث تونسي في ناسا

    هذه الشركة الناشئة سيكون مقرها بين سنغافورة و ألمانيا و أمريكا...و جار التفكير في بعث فرع لها في تونس كما يسهل تسييرها حسب ما يؤكده زياد لأنها تشتغل أساسا على تطوير برمجيات Software ابتكارات أخرى لاقت نجاحا قبل أن يقوده شغفه بعالم الفضاء والابتكار في هذا المجال، أكد زياد التايب أنه عمل على صناعة يد اصطناعية لمبتوري الأيدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاقت نجاحا كبيرا ثم اشتغل في ألمانيا ضمن مشروع تابع للاتحاد الأوروبي حول صناعة روربوت يعالج مشاكل النخاع الشوكي أو الأشخاص المصابين بالشلل.

    كما كانت له تجربة سنة 2014 تتعلق بإنجاز تطبيق لطائرة دون طيار "درون" تحافظ على توازنها في الجو أثناء التحليق. نسعى لجعل تونس مركزا للسياحة الفضائية يطمح الباحث التونسي زياد التايب ورفاقه الى تطوير البرمجيات المتعلقة بالتكنولوجيا الفضائية ودعم هذا المجال كي تصبح تونس وجهة لعشاق السياحة الفضائية، و كي لا يقتصر هذا الاختصاص على الدول المتقدمة و يؤكد التايب أن تونس تزخر بعديد الكفاءات التي تنتظر الدعم و الإحاطة من قبل الدولة حتى تجسد أفكارها و مواهبها على أرض الواقع.

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    الكلمات الدلالية:
    اختراع, ناسا, تونس
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