جنود وآليات عسكرية أمريكية يعبرون من العراق إلى سوريا بغطاء جوي

أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدخول رتل من "قوات الاحتلال الأمريكي من العراق إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، يضم عشرات الجنود والآليات العسكرية بتغطية من الحوامات الأمريكية".