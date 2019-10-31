السعودية: إنتاج النفط الإجمالي يتراجع 3% هذا العام

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان‭ ،‭‭‭ ‬‬‬‬اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي هذا العام بنسبة 3 في المئة.

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض: "بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حافظنا على نموه عند 2.9 بالمئة"، حسب "رويترز".

وذكر الجدعان أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع منذ بداية العام، وأضاف أن الاستثمار المحلي الخاص زاد 1.3 في المئة في النصف الأول من العام.

وتابع الوزير، قائلا: "نشهد طلبا أقل على إنفاق الميزانية على مشروعات معينة للبنية التحتية لأنها تُطرح من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وخفض صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 0.2 في المئة من 1.9 في المئة هذا العام، لأسباب على رأسها تخفيضات إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر/ أيلول.

ويكابد الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، صعوبات في السنوات القليلة الماضية، بسبب تدني أسعار النفط وإجراءات تقشف تستهدف تقليص عجز ضخم للميزانية.