ممثلة الأمم المتحدة بالعراق: البلاد تقف على مفترق طرق

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينين بلاسخارت، اليوم الخميس، أن العراق يقف على مفترق طرق، داعية إلى إجراء حوار وطني.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بلاسخارت في بيان "يقف العراق على مفترق طرق، إما إحراز تقدم من خلال الحوار، وإما الجمود المؤدي للانقسام".

وأضافت بأن "العنف لا يولد إلا المزيد من العنف، بينما يمكن للحوار الوطني العام أن يجمع كلمة العراقيين ويثبت الوصول الكامل إلى جمع المعلومات والحقائق والأرقام"، مؤكدة أن "تحريف الحقائق لا يؤدي إلا إلى إثارة الغضب والاستياء".

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وسقط نحو مئة قتيل وقرابة أربعة آلاف مصاب خلال الاحتجاجات.

وكان رئيس الوزراء العراقي، قد وعد بإجراء إصلاحات حكومية بعد اندلاع التظاهرات.