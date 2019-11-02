وزير التعليم المصري: 70% من عناصر داعش "مهندسين"

قال وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، اليوم السبت، إن 70% من المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي من المهندسين.

وأضاف شوقي أنه "لا بد من العمل على دراسة تلك الظاهرة وكيف التحق هؤلاء؟ وكيف اقتنعوا بهذا الفكر المتطرف؟".

وأشار الوزير خلال كلمته بافتتاح الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية الأوقاف، إلى أنه لابد أن يكون لدينا قدرة لحماية الطلاب من الأفكار المتطرفة ، والحول دون انضمامهم لتلك الجماعات، لافتاً إلى أن تلك الجماعات رسخت فكرة "اللي مش مننا يبقى عدونا". بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وأكد وزير التعليم المصري على ضرورة "تأهيل الطالب على الاختيار والتمييز بين الخير والشر، وأن الفئات العمرية المختلفة من الطلاب لابد أن تنشأ وفق هذه القدرة، وفهم ما ينفعه وما يضره".

وأوضح شوقي أن "السوشيال ميديا أفقدت الوظائف هيبتها، وبقى فيه مليون شيخ ومليون طبيب".

كما طالب شوقي الإعلام بتحمل مسئوليته التربوية، قائلا إن "الإعلام والأسرة دورهم لا يقل عن وزارة التربية والتعليم".​