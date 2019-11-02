وزير التعليم المصري: 70% من عناصر داعش "مهندسين"

وأضاف شوقي أنه "لا بد من العمل على دراسة تلك الظاهرة وكيف التحق هؤلاء؟ وكيف اقتنعوا بهذا الفكر المتطرف؟".
وأكد وزير التعليم المصري على ضرورة "تأهيل الطالب على الاختيار والتمييز بين الخير والشر، وأن الفئات العمرية المختلفة من الطلاب لابد أن تنشأ وفق هذه القدرة، وفهم ما ينفعه وما يضره".
وأوضح شوقي أن "السوشيال ميديا أفقدت الوظائف هيبتها، وبقى فيه مليون شيخ ومليون طبيب".
كما طالب شوقي الإعلام بتحمل مسئوليته التربوية، قائلا إن "الإعلام والأسرة دورهم لا يقل عن وزارة التربية والتعليم".
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