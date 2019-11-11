فلسطين تهنئ الأردن بمناسبة فرض السيادة على الباقورة والغمر

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان على موقعها الالكتروني: "تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة رفع العلم الأردني على منطقة الباقورة، وفرض سيادة الأردن الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر".

وتابعت الوزارة: "بهذه المناسبة تؤكد الوزارة على وقوف شعبنا وقيادته الدائم إلى جانب الأردن الشقيق، وعلى تقديرها العالي لمواقفه الشجاعة والمؤيدة بشكل دائم وكامل لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة على جميع المستويات والمحافل كافة".

الباقورة والغمر تعودان لأحضان الأردن

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، عن انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية قررت إغلاق منطقة "الباقورة والغمر" أمام السياح الإسرائيليين، بدءا من اليوم، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء أمس السبت.