إصابة محتج بالرصاص عند حاجز قرب بيروت

قال مصدر أمني، إن مسلحا أطلق الرصاص على أحد المحتجين وأصابه بجروح بالغة بعد محاولته إغلاق أحد الطرق في بلدة خلدة قرب العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الثلاثاء.