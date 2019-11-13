جدل في لبنان بعد مقتل متظاهر بـ 4 رصاصات... فيديو

شهد الشارع اللبناني ردود فعل متباينة على خلفية مقتل شاب لبناني برصاص أحد عناصر الجيش اللبناني، الذي أحال العسكري، مطلق النار، إلى التحقيق.

نشر نشطاء على موقع "تويتر" لحظة إطلاق النار، حيث يمكن سماع دوي أربع طلقات، لكن لا يمكن رصد الفاعل أو تداعيات الحدث وخلفياته.

ويظهر الفيديو الذي نسبه البعض لمكان الحادث، أسفل جسر الخالدة والذي أودى بحياة الشاب، شخص يقود دراجة نارية، ويمكن سماع صوت شاب يقول "هون تحت جسر خالدة، في مشكلة... وفي وقواص ورصاص".

لحظة اطلاق النار على علاء ابو فخر pic.twitter.com/bBTx9530tg — Hussein Noureddine (@HuseinNourdin) November 12, 2019

وبحسب بيان الجيش اللبناني، الذي نشره على موقعه الرسمي، أوقف الجيش اللبناني العسكري، مطلق النار "بإشارة القضاء المختص" وباشرت القيادة العسكرية اللبنانية تحقيقها في ملابسات الموضوع، وأضاف البيان "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص".

وكان قد توجه رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، أمس الثلاثاء، إلى منطقة الشويفات جنوبي بيروت، للإطلاع على مكان مقتل أحد أفراد الحزب، علاء أبو الفخر، ولمحاولة تهدئة المتظاهرين الغاضبين.

انكشف #وليد_جنبلاط عم يحاول يغطي على عملتو اليوم والدم لي انسفك بسببو pic.twitter.com/88TSfgg6xM — ruba salim mortada (@MortadaRoba) November 12, 2019

وفي الفيديو، يمكن سماع بعض الأصوات الغاضبة في الشارع اللبناني تندد بمقتلا الشاب، والتي اعتبرت أن الجيش "أصبح عدوا"، فيما حاول جنبلاط تهدئتهم.

ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي تصريح رسمي حول التحقيقات الجارية، فيما نشر المغردون اللبنانيون صورا وفيديو تعبر عن حزنهم الشديد وتضامنهم مع عائلة الشاب.

ثوار الشفروليه يصلون لشهيد الثورة#علاء_ابو_فخر 🙏🙏❤❤ pic.twitter.com/8eXQ58pdxF — Bechara Melki ܒܫܐܪܐ ܡܠܟܝ (@9Melki) November 13, 2019

ونشر آخرون فيديو يظهر فيه الشاب في لقاء تلفزيوني مسجل يقول فيه "نحنا الشعب الفقير بهالبلد، بدنا نحكي .. بدنا نحكي.. هيدا البلد إلنا، يلي بدو يجي يتسلق على هيدا الحراك وعلى ضهورنا .. يفل من هالساحة..خافوا الله".

Day 28 of #LebanonProtests starts by honoring Alaa Abou Fakher who liberated himself from sectarian and political IDs to join a rightful revolt for "education, bread, & freedom." Day of mourning and vows to continue the path in his memory.#لبنان_ينتفض#علاء_ابو_فخر pic.twitter.com/Qvu9wX3cvT — Lara Bitar (@LaraJBitar) November 13, 2019

​ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.