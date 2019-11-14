بالفيديو... ضابط عراقي يطلب من جنوده عدم استخدام العنف مع المتظاهرين

حاول ضابط عراقي ضبط جنوده أمام المتظاهرين وطلب منهم التراجع وعدم التعرض لهم على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

ويظهر في الفيديو الذي صور أثناء بث تلفزيوني مباشر، ضابط عراقي يطلب من جنوده التراجع، ويحاولا عدم تعريض المتظاهرين لأي مخاطر.

الصحفي قحطان عدنان: قائد عسكري عراقي يطلب من جنوده منع استخدام العنف ضد المتظاهرين pic.twitter.com/Tlq2jscDHf — الحدث (@AlHadath) November 14, 2019

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إنه يجري حاليا العمل على تعديلات وزارية كبرى في التشكيلة الوزارية تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية، على أن يكون الوزراء الجدد غير تابعين للكتل السياسية.

وأضاف الحديثي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعمل جاهدا على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزاري الذي سيذهب به قريبا إلى البرلمان، حيث تطال الإصلاحات عددا من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزرات المزمع التغيير فيها.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.