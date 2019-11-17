محادثات بين موسكو والرياض لإنتاج بنادق كلاشينكوف الحديثة

صرحت ماريا فوروبيوفا، المتحدثة باسم الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، على هامش معرض دبي للطيران 2019، بأن روسيا والسعودية تتفاوضان على إنتاج مرخص لبنادق كلاشينكوف AK-103 الحديثة.

دبي - سبوتنيك. وقالت فوروبيوفا: "في الوقت الحالي ، يتفاوض الجانب السعودي على الإنتاج المرخص لبنادق الكلاشينكوف AK-103. وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع أيضا خلال الاجتماع الثنائي الأخير لزعماء دولنا ، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي للمشروع".

وأكدت أنه سيكون من الممكن التحدث عن شروط محددة ومقدار الممتلكات الصادرة فقط بعد توقيع العقد. ونوقش هذا الموضوع في المحادثات الأخيرة بين البلدين.

وانطلقت في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، صباح اليوم الأحد، الدورة الـ 16 لـ "معرض دبي الدولي للطيران 2019"، بمشاركة نحو 1300 شركة عارضة.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على التقنيات الحديثة والابتكارات، التي تشكل مستقبل صناعة الطيران.

ويشهد الحدث العديد من الفعاليات والأحداث المصاحبة، منها مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، الذي ينطلق غدا السبت، ويتضمن ثلاث جلسات بمشاركة 50 قائد قوات جوية من الدول الصديقة من حول العالم.

ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على التحديات الراهنة والمستقبلية، ومناقشة تطورات قطاع الطيران العسكري، من خلال سلسلة من اللقاءات والحوارات الاستراتيجية.