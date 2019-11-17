مصر تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس

وعقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا حضره رئيس هيئة القناة، الفريق أسامة ربيع، ووزير الأثار وعدد من السفراء والخبراء والشخصيات السياسية والعامة.
وتناول ربيع المراحل السياسية التي مرت بها القناة ودور المرشدين السياحيين والقادة في الحفاظ على المرفق.
وتحدث عن تطوير القناة والقناة الجديدة، التي زادت من القدرة الاستيعابية لها نظرا لأهميتها للتجارة العالمية.
وتناول التطورات والزيادة في أعداد السفن ودور الهيئة الاجتماعي، وعن تطوير المبنى القديم ليكون متحف عالمي للقناة خلال العام القادم.
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