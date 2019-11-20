مجلس النواب الليبي يعلق على الدعوة الأمريكية إلى خليفة حفتر

طالب مجلس النواب الليبي، في مدينة طبرق، شرقي البلاد، من السلطات الأمريكية توضيح حول تصريحات أحد المسؤولين بشأن وقف هجوم الجيش الليبي على طرابلس.

بنغازي – سبوتنيك . وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن طلبنا من السلطات الأمريكية توضيحات حول تصريحات أحد المسؤولين بخصوص وقف هجوم الجيش الوطني على طرابلس"، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قاتل الإرهاب والمجموعات المتطرفة نيابة عن العالم في مدينتي بنغازي ودرنة والجانب الأمريكي شريك مهم في الحرب على الإرهاب".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى وقف هجومه على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراح المعترف بها دوليا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، بعد زيارة وزيري الخارجية والداخلية لحكومة الوفاق الوطني، إلى واشنطن، إن الولايات المتحدة تدعو الجيش الوطني الليبي إلى إنهاء هجومه على طرابلس، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأوضح العقوري أن "قرار قيادة الجيش الوطني لتحرير مدينة طرابلس هو نتيجة لفشل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نص عليه الاتفاق السياسي وهو ما جعل مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس تحت قبضة مجموعات مسلحة وهو أمر حذرنا منه كثيرا وللأسف دون أن تتلقى تحذيراتنا اهتماما"، موضحا أن "في النهاية تحركت قواتنا المسلحة لتخليص العاصمة ومؤسساتها من قبضة تلك المجموعات التي هيمنت على مقدرات الليبيين وأصبحت حكومة الوفاق نفسها تحت قبضتها".

وحول احتجاز طائرة للخطوط الجوية الليبية في مطار مصراتة، قال العقوري: "نتابع موضوع طائرة الخطوط الجوية الليبية التي نزلت في مدينة مصراتة من أجل صيانتها على اعتبار أنه المطار الأقرب لتونس حيث كانت الطائرة متواجدة، وهي الطائرة الوحيدة التي تتبع لشركة الخطوط الجوية بمدينة بنغازي".

وأضاف أن "الحادثة تشير إلى غياب العدالة في توفير الخدمات والموارد بين مناطق ليبيا، وأن حكومة الوفاق لا تهتم للعدالة في توفير الخدمات للمواطنين الليبيين فهل يعقل أن طائرة واحدة تعمل في الشرق والجنوب وأجزاء من المنطقة الغربية، بينما باقي الأسطول يعمل في المنطقة الضيقة التابعة لحكومة الوفاق".

واحتجزات السلطات في مطار مصراتة طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية اتجهت إلى هناك بغرض الصيانة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية، عز الدين يوسف المشنون، إن الطائرة احتجزت من قبل مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعة، ولا تزال حتي الآن محتجزة ويمنعونها من الإقلاع".