قناة سعودية تكشف: الإقبال على "أرامكو" وصل إلى أكثر من 27 مليار دولار

قالت قناة "العربية" السعودية اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مصرفي، إن شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار)، في حين تلقت شريحة الأفراد 10 مليارات ريال.

وذكر مصدر مصرفي لقناة العربية الإنجليزية اليوم الخميس أنه بحلول 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبعد خمسة أيام فقط من الطرح، تم الاكتتاب في الجزء المؤسسي بالكامل.

يذكر أن الموعد النهائي للاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين هو 4 ديسمبر/ كانون الأول، في حين أن الموعد النهائي لمستثمري التجزئة هو 28 نوفمبر الجاري. وبدأت العملية في 17 نوفمبر.

وتطرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" 1.5 في المئة من أسهمها للتداول، مع تخصيص 0.5 في المئة للتجزئة أو للمستثمرين الأفراد. ويتم تخصيص الأسهم المتبقية للمستثمرين من المؤسسات، مثل البنوك أو صناديق الثروة السيادية.

كما توقعت النطاق السعري لسهم #أرامكو بين ٣٠ -٣٢ pic.twitter.com/XjUFBoDeft — حسين الرقيب (@Alregaib) November 17, 2019

وحددت الشركة نطاقًا سعريًا يتراوح بين 30 و32 ريالًا للسهم الواحد (8-8.53 دولار)، مما قدّر قيمة شركة النفط العملاقة من 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار. ويتم تحديد السعر النهائي للعرض في 5 ديسمبر.

وقال مصدر مصرفي آخر قناة العربية الإنجليزية إنهم يتوقعون أن يتم الاكتتاب في ثلاث إلى أربع مرات عندما يتم الانتهاء من العملية في 4 ديسمبر.

#اكتتاب_ارامكو هذا الفيديو يوضح سعر السهم الواحد بالاضافة الى حفظ حقوق المساهمين حتى مع تغير سعر السهم في فترة الاكتتاب pic.twitter.com/tMYut3Cmgr — مؤيد السلوم (@moayedalsaloom) November 17, 2019

وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي الأسبوع القادم، حسبما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.