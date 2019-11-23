السيسي: لدينا هدف واضح لإنشاء بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة

وتحدث السيسي عن التجربة المصرية في البنية الأساسية لمصر والبنية الأساسية القارية فى أفريقيا، قائلا: إن تغيير الواقع الاقتصادي فى أفريقيا، وصل لدرجة كبيرة من التقدم.
وأكد الرئيس المصري أهمية ربط الأقاليم ببعض من خلال خطة عشرية، قائلا:
إننا نسعى لتأسيس بنية أساسية لتحقيق اقتصاد جديد وقوي في أفريقيا".
وشدد السيسي على أن البنية الأساسية لتغيير القارة الأفريقية خلال 10 سنوات تطورت للأفضل، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا واضحًا لإنشاء بنية أساسية، تربط أكثر من 50 دولة إفريقية.
وأكد أن البنية الأساسية القوية هي السبيل الوحيد لإسهام أفريقيا بفاعلية في الاقتصاد العالمي.
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