السيسي: لدينا هدف واضح لإنشاء بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن البنية الأساسية لتغيير القارة الأفريقية تطورت إلى الأفضل، خلال العشر سنوات الماضية.

وشهد الرئيس السيسي جلسة دائرية حول الاستثمار فى أفريقيا، ضمن فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، بحسب الموقع الإلكتروني لـ "بوابة الأهرام".

وتحدث السيسي عن التجربة المصرية في البنية الأساسية لمصر والبنية الأساسية القارية فى أفريقيا، قائلا: إن تغيير الواقع الاقتصادي فى أفريقيا، وصل لدرجة كبيرة من التقدم.

وأكد الرئيس المصري أهمية ربط الأقاليم ببعض من خلال خطة عشرية، قائلا:

إننا نسعى لتأسيس بنية أساسية لتحقيق اقتصاد جديد وقوي في أفريقيا".

وشدد السيسي على أن البنية الأساسية لتغيير القارة الأفريقية خلال 10 سنوات تطورت للأفضل، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا واضحًا لإنشاء بنية أساسية، تربط أكثر من 50 دولة إفريقية.

وأكد أن البنية الأساسية القوية هي السبيل الوحيد لإسهام أفريقيا بفاعلية في الاقتصاد العالمي.