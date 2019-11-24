محافظ المركزي السعودي: في حالة أي شح بسبب طرح "أرامكو" سنضخ سيولة

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الأحد إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" النفطية العملاقة على السيولة.

وقال المحافظ أحمد الخليفي لرويترز على هامش مؤتمر أنه "غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح ".

وتابع "نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن... كل شيء مطمئن".

وتأتي تصريحات الخليفي في الوقت الذي تُقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

وقال محافظ البنك السعودي في سبتمبر/ أيلول الماضي إنه لا يتوقع أن يؤثر إدراج أرامكو المزمع على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لسلامة جميع المؤشرات.

وكانت رانيا نشار الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، كشفت في مقابلة مع "العربية" الخميس الماضي، أن اكتتاب "أرامكو" جمع 73 مليار ريال حتى الآن.

وأكدت على أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب، مضيفة: "أن اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن". وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم.

وفي سبتمبر الماضي قال محافظ البنك المركزي السعودي، إن هجوم 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتي شركة "أرامكو" السعودية لم يكن له أي "أثر نقدي".

وأكد على أن البنوك السعودية لم تشهد أية حركة غير عادية لسحب الأموال، وإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لن يكون بعيدا عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.9 في المئة.