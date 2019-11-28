العشائر تنتفض لحماية المتظاهرين وتحذر القوات من الرصاص في ذي قار جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن شهود عيان، اليوم الخميس، بإن أكبر عشائر محافظة ذي قار، جنوبي بغداد، تنتفض لحماية المتظاهرين بعد قتل وجرح أكثر من 160 منهم إثر الرصاص الحي الذي استخدمته القوات الأمنية لتفريقهم.