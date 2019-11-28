قرار خليجي بالإجماع يقود إلى "إنجاز لم يحدث منذ 40 عاما"

أصدرت دول الخليج العربية، اليوم الخميس، قرارا بالإجماع بشأن العراق.

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" في اجتماعه، اتخاذ قرار بالإجماع بمنح العراق حق تنظيم النسخة المقبلة من البطولة "خليجي 25".

وأشار الاتحاد إلى أن "خليجي 25" ستقام بعد عامين من الآن في مدينة البصرة العراقية.

وأوضحت أن الملف المقدم من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، فاز بالإجماع لتنظيم النسخة المقبلة وبحضور رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر.

قال الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع رؤساء الاتحاد في الدوحة التي تستضيف النسخة الرابعة والعشرين: "تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 في عام 2021"، وذلك حسب قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وأضاف: "سوف نرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة إلى جميع الاتحادات خلال الأسبوع القادم وهي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات والأمن، ونعتقد أن العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما".

كما قال عبدالخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي، في تصريحات نقلها موقع "كووورة" الرياضي "حصلنا على موافقة مبدئية على استضافة خليجي 25 في مدينة البصرة وبمشاركة المنتخبات الثمانية".

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يمنح العراق حق تنظيم النسخة المقبلة من البطولة /خليجي 25/ التي ستقام بعد عامين من الآن في مدينة البصرة، وذلك بعد فوز الملف المقدم من قبل الاتحاد العراقي لتنظيم النسخة القادمة، وبالإجماع من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر. #قنا pic.twitter.com/Dx53ZDm7ev — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 28, 2019

​وأضاف "أعتبر الاستضافة إنجازا للكرة العراقية والشعب العراقي، وإن شاء الله سوف نلبي معايير وشروط الاستضافة، ولدينا تعهد حكومي بذلك".

وتقام النسخة الحالية من "خليجي 24" في قطر بمشاركة المنتخبات الثمانية، بعدما تراجعت السعودية والإمارات والبحرين عن قرار الانسحاب من البطولة، بسبب الأزمة مع قطر.