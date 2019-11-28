مدرب قطر: لا توجد أي مباراة سهلة في "خليجي 24"

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام اليمن في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة المقرر لها غدا الجمعة، أشار إلى أن "الفريقان لم يسجلا نتيجة جيدة في الجولة الأولى، وأنه لا يوجد أي مباراة سهلة في البطولة ونحن نعلم هذا الأمر جيد".
مدرب #منتخب_قطر فيليكس سانشيز : لدي ثقة كاملة في اللاعبين وهم متعطشون لتحقيق نتائج ايجابية ولا توجد اي مباراة سهلة في البطولة#الوعد_استاد_خليفة #أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/mojOgewyGg— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 28, 2019
وأضاف سانشيز: "نتوقع مباراة تنافسية عالية،سندخلها من أجل الفوز واللاعبون لديهم كل الحماس والحافز".
وتابع، "بعد المباراة الأولى كانت هناك فترة قصيرة للتعافي، تحضرنا لمباراة اليمن وعلي أن أختار اللاعبين بشكل أفضل".
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019
محمد قاسم يفتتح التسجيل لأسود الرافدين من غفوة دفاعية!
🇮🇶 1 - 0🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/vxGGC9l8Xx
وأوضح "لا أعتقد بأن أداءنا يتراجع، لعبنا مباريات صعبة في آسيا وكوبا وأمريكا وخطوة بخطوة سنكون في الطريق الصحيح لتقديم أفضل النتائج الممكنة، ولم اشتك من الأداء أمام العراق".
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019
تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من محمد قاسم 🔥
🇮🇶 2 - 0🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/LFPgyGw6dE
وكان منتخب قطر قد تلقى هزيمة في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب العراقي بنتيجة 2-1 والتي أقيمت، الثلاثاء الماضي، على استاد خليفة الدولي في افتتاح خليجي 24 المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019
البديل عبدالعزيز حاتم يقلص الفارق مع دخوله في الشوط الثاني!
🇮🇶 2 - 1🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/l22kb5tUQ8
وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لقطر في افتتاح كأس الخليج عندما تستضيفه على أراضيها، إذ فازت مرتين وتعادل مرة في افتتاح 3 نسخ سابقة احتضنتها.
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