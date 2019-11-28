مدرب قطر: لا توجد أي مباراة سهلة في "خليجي 24"

قال المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، الإسباني فيليكس سانشيز، اليوم الخميس، إنه لا توجد أي مباراة سهلة في بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، وكل المباريات صعبة وهو ما يعلمه جيدا ولاعبيه.

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام اليمن في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة المقرر لها غدا الجمعة، أشار إلى أن "الفريقان لم يسجلا نتيجة جيدة في الجولة الأولى، وأنه لا يوجد أي مباراة سهلة في البطولة ونحن نعلم هذا الأمر جيد".

مدرب #منتخب_قطر فيليكس سانشيز : لدي ثقة كاملة في اللاعبين وهم متعطشون لتحقيق نتائج ايجابية ولا توجد اي مباراة سهلة في البطولة#الوعد_استاد_خليفة #أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/mojOgewyGg — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 28, 2019

وأضاف سانشيز: "نتوقع مباراة تنافسية عالية،سندخلها من أجل الفوز واللاعبون لديهم كل الحماس والحافز".

وتابع، "بعد المباراة الأولى كانت هناك فترة قصيرة للتعافي، تحضرنا لمباراة اليمن وعلي أن أختار اللاعبين بشكل أفضل".

هدف ⚽️



محمد قاسم يفتتح التسجيل لأسود الرافدين من غفوة دفاعية!



🇮🇶 1 - 0🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/vxGGC9l8Xx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019

وأوضح "لا أعتقد بأن أداءنا يتراجع، لعبنا مباريات صعبة في آسيا وكوبا وأمريكا وخطوة بخطوة سنكون في الطريق الصحيح لتقديم أفضل النتائج الممكنة، ولم اشتك من الأداء أمام العراق".

هدف ⚽️



تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من محمد قاسم 🔥



🇮🇶 2 - 0🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/LFPgyGw6dE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019

وكان منتخب قطر قد تلقى هزيمة في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب العراقي بنتيجة 2-1 والتي أقيمت، الثلاثاء الماضي، على استاد خليفة الدولي في افتتاح خليجي 24 المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

هدف ⚽️



البديل عبدالعزيز حاتم يقلص الفارق مع دخوله في الشوط الثاني!



🇮🇶 2 - 1🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/l22kb5tUQ8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لقطر في افتتاح كأس الخليج عندما تستضيفه على أراضيها، إذ فازت مرتين وتعادل مرة في افتتاح 3 نسخ سابقة احتضنتها.