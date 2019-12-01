إسرائيل تقرر بناء حي استيطاني جديد قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد قرار بالبدء بتنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، جنوب الضفة الغربية.

القدس - سبوتنيك. وذكرت القناة "12" الإسرائيلية إن "وزير الدفاع بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي يهودي آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل".

وأضافت القناة بأن "الحي اليهودي الجديد سوف يخلق سلسلة متصلة إقليمية بين المسجد الإبراهيمي وحي (أبراهام أفينو) وبالتالي مضاعفة عدد اليهود في المدينة".