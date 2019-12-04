طائرات لإحدى دول المقاطعة تهبط في قطر للمرة الأولى منذ الأزمة

هبطت طائرات تابعة لإحدى دول المقاطعة في قطر، للمرة الأولى منذ الأزمة الخليجية.

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تخصيص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة المنتخب البحريني في بطولة "خليجي 24" المقامة في قطر.

وقال الاتحاد البحريني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "الاتحاد البحريني لكرة القدم يخصص طائرتين لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا الوطني الأول في مباراة العراق ضمن نصف نهائي خليجي ٢٤، والتي ستقام غدا الخميس ٥ ديسمبر الجاري".

وتابع ، "سيعلن الاتحاد لاحقا عن آلية تسجيل الجماهير التي ترغب في المشاركة بتشجيع المنتخب البحريني".

ومنذ اندلاع أزمة قطر، أغلقت دول المقاطعة الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية، وفرضت مقاطعة تجارية على الدولة الجارة.

وتواجه البحرين منتخب العراق يوم الخميس في إستاد عبد الله بن خليفة في الدحيل في الدور نصف النهائي من البطولة.

وقرّرت السعودية والإمارات والبحرين مشاركة منتخباتها لكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي في الدوحة، في قرار يشير إلى احتمال وجود رغبة لدى لإنهاء الأزمة الدبلوماسية.