الرئيس المصري يستقبل "أبطال الرياضة" ويمنحهم وسام... صور

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي كلا من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم.

ومنح الرئيس المصري وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وأكد السيسي تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولا للهدف.

كما وجه الرئيس المصري بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل؛ بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

ومن جانبهم، أعرب الرياضيون المكرمون، عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، الأمر الذي يعكس تقديره ورعايته للرياضيين المتميزين في مصر، فضلاً عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية.