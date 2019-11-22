منتخب مصر الأولمبي يحصد كل الجوائز الفردية في "أمم أفريقيا"

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، بلقب هداف البطولة.
Ramadan Sobhy is your #TotalAFCONU23 Total Man of the Competition after an incredible campaign! 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/BCKJIw8m2i— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.
كما فاز المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بلقب أفضل مدرب في البطولة.
🧤🛑 B L O C K E D 🛑🧤— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
Your #TotalAFCONU23 Best Goalkeeper is Egypt's Mohamed Sobhi! 🇪🇬 pic.twitter.com/B6cEpcM7pF
وحاز منتخب مصر كذلك من "الكاف" على جائزة "اللعب النظيف".
توج منتخب مصر الأولمبي باللقب الأفريقي لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.
Fair Play is a Jewel 💎— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
The Egyptians collect the #TotalAFCONU23 precious Fair Play Award 🇪🇬 pic.twitter.com/8XV6uxBHeO
وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي المقام على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.
🇪🇬 @Pharaohs' Shawki Ghareeb is #TotalAFCONU23's BEST COACH! 🎖️ pic.twitter.com/VjfELZnhQ7— CAF (@CAF_Online) November 22, 2019
وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.
وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا مساء اليوم بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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