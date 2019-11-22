منتخب مصر الأولمبي يحصد كل الجوائز الفردية في "أمم أفريقيا"

حصد منتخب مصر الأولمبي، مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الأول، بجانب لقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما، كل الجوائز الفردية في البطولة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، بلقب هداف البطولة.

Ramadan Sobhy is your #TotalAFCONU23 Total Man of the Competition after an incredible campaign! 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/BCKJIw8m2i — CAF (@CAF_Online) November 22, 2019

​كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.

كما فاز المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بلقب أفضل مدرب في البطولة.

🧤🛑 B L O C K E D 🛑🧤



Your #TotalAFCONU23 Best Goalkeeper is Egypt's Mohamed Sobhi! 🇪🇬 pic.twitter.com/B6cEpcM7pF — CAF (@CAF_Online) November 22, 2019

وحاز منتخب مصر كذلك من "الكاف" على جائزة "اللعب النظيف".

​توج منتخب مصر الأولمبي باللقب الأفريقي لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

Fair Play is a Jewel 💎



The Egyptians collect the #TotalAFCONU23 precious Fair Play Award 🇪🇬 pic.twitter.com/8XV6uxBHeO — CAF (@CAF_Online) November 22, 2019

​وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي المقام على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

​وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.

​وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا مساء اليوم بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.